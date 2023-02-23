Эти три знака зодиака проживут незабываемый март

Сатурн переходит из Водолея в Рыб, Плутон покидает Козерога и уходит в Водолея, а Юпитер, не уставая, продолжает свой путь в Овне. Приход Солнца в знак Рыб всегда вызывает чувство творчества и преданности.

Астрологи раскрыли знаки зодиака, которым этот ветер свободы будет больше способствовать и воспользуются доброжелательностью планет в марте 2023 года. Узнайте, для кого этот месяц будет особенным.

Лев

Готовьтесь к очень стимулирующему месяцу марта на профессиональном уровне. Сатурн проходит через Рыб, поэтому вы наконец-то воплотите в жизнь все важные для вас идеи и получите вознаграждение за свои многочисленные усилия. Вы почувствуете огромное удовольствие и будете очень гордиться своими достижениями. Юпитер в Овне обещает вам удачу и радость и поможет выполнить ваши задания наилучшим образом.

Также ожидайте получить много ободрения, которое подвигнет вас идти еще дальше. С прохождением Солнца в знаке Рыб новые вызовы становятся все более увлекательными. Благодаря этому небесному движению вы сможете полностью расцвести в своей работе. Вы можете делать то новое и каждый раз выигрывать джекпот, поэтому будьте смелыми, уверенными, решительными и позвольте своему внутреннему голосу управлять вами.

Стрелец

Март 2023 станет прекрасной возможностью сосредоточиться на личной жизни и принять важные решения. Пора наконец освободиться от уз прошлого и токсичных отношений, которые мешали двигаться вперед. Вход Солнца в знак Рыб готовит для вас приятные сюрпризы, потому что у вас вполне может состояться запоминающаяся на всю жизнь встреча.

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Это очень особый человек, с которым у вас будет большая связь. Станет ли она вашим спутником жизни? Вселенная приложит все усилия, чтобы ваша мечта стала реальностью. Примите свою судьбу и позвольте своей интуиции и сердцу управлять вами. Вам предстоит исключительный период, воспользуйтесь им, чтобы построить светлое будущее.

Рыбы

Плутон войдет в знак Водолея, и пора осуществить свои мечты и броситься с головой в самые безумные приключения. Астрологи прогнозируют, что первый месяц весны станет для вас синонимом счастья и радости, и только вам предстоит пользоваться этой уникальной возможностью. Не позволяйте страху или неуверенности сдерживать вас и идите сломя голову к возможностям, которые предлагает вам Космос.

Помните, что вы являетесь единственным хозяином своего счастья и что у вас есть все ресурсы, необходимые для достижения ваших целей. Поскольку в скором времени Сатурн пройдет транзит в вашем знаке, рискните и выйдите из зоны комфорта. Вы можете быть приятно удивлены результатам. Будьте открыты, потому что вы можете встретить кого-то неожиданного. Кто знает, может этот человек станет вашим лучшим другом.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что будет с карьерой в 2023 году у первой половины зодиака от Овнов до Дев, и второй, от Весов до Рыб.

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