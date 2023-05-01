Это будет решающий период: астролог дал прогноз по контрнаступлению ВСУ и рассказал, когда закончатся испытания для Украины

Лунное затмение в Скорпионе, которое состоится 5 мая 2023 года, является неблагоприятным для Украины. На фронте вероятен застой или небольшая потеря территорий. Сильный негативный фон от лунного затмения продлится с 20 апреля до 12 мая и полностью исчезнет после новолуния 19 мая.

Об этом заявил астролог Дмитрий Уранус. По его словам, обострение боевых действий может произойти 6-7 мая, эскалация больше всего вероятна в Бахмуте. Однако будет угроза и для других регионов страны: Россия до 9 мая может устроить демонстративные удары по мирным жителям.

"9 мая транзитные Солнце и Уран соединятся в Тельце. Аспект неожиданных событий, да еще в такой день! Думаю, будет что-то интересное. 12 мая – последняя четверть Луны. Благоприятное окно для наступлений начинает приоткрываться. Возможно, начнется активная подготовительная фаза. Концентрируются неблагоприятные аспекты около Мелитополя", – отметил Уранус.

Астролог добавил, что16 мая 2023 года Юпитер переходит в Телец и будет двигаться по этому знаку до 26 мая 2024 года. Это очень перспективный аспект для Украины, поскольку Юпитер связан с международной помощью и поддержкой, она будет увеличиваться. Также ВСУ смогут за год освободить большую часть оккупированных территорий.

"19 мая 2023 года, вечером, состоится новолуние в Тельце. Оно благоприятно для Украины. Открывается окно для начала успешных наступательных действий в течении ближайших 30 дней. Хорошие аспекты Марса и Плутона к точке новолуния дают большой военный успех. Это новолуние будет неблагоприятно для оккупационных властей РФ и врагов Украины в районе Мелитополя", – подчеркнул Уранус.

21-23 мая Марс во Льве встанет в оппозицию к Плутону в Водолее и одновременно сделает квадратуру к Юпитеру в Тельце. Это лучшее время для начала боевых действий против войск РФ и массового уничтожения врага. С 28 мая по 5 июня будет решающий благоприятный, судьбоносный, кармический период для Украины.

С 14 июля вероятны благоприятные события, связанные с ходом войны и восстановлением территориальной целостности Украины. Также важно 17 июля, после этой даты станет легче.

"Но период больших перемен и испытаний окончательно закончится для Украины только после выхода Урана из Тельца, а это период с июля 2025 года до мая 2026. К этому времени Украина будет совершенно другой страной", – подытожил Уранус.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.