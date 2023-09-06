Физик-теоретик рассказал, может ли существовать жизнь после смерти

Внештатный профессор Института Санта-Фе и профессор натурфилософии в Университете Джона Хопкинса Шон Кэрролл считает, что не стоит верить в теорию существования жизни после физической смерти человека.

Как сообщает Dailymail, физик-теоретик объяснил, есть ли жизнь после смерти с научной точки зрения. Он считает, что это невозможно.

Кэрролл заявил, что "законы физики, лежащие в основе повседневной жизни, вполне понятны". Поэтому он отметил, после того, как человек умирает физически, нет материального понимания того, как можно продолжать жить в другом мире.

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"Это потому, что нет частиц и сил, которые могли бы содержать информацию в вашем мозгу после смерти. Не существует способа, чтобы знания о том, кем вы были до смерти, сохранились после того, как химическая реакция, определяющая вашу жизнь, И я говорю на самом деле не о каком-то внематериальном духе, который каким-то образом оставался бы вами даже после того, как ваше тело перестало существовать – это несовместимо с законами физики", – подчеркнул ученый.

По его словам, человеческое тело есть совокупность атомов, подчиняющихся законам природы: "вы не физический мясной мешок, которым управляет маленький поток духовной энергии".

Ученый подчеркнул, что это не лишает человеческих усилий вести "хорошую, полноценную и осмысленную жизнь", но ответы, которые мы ищем, должны быть "совместимы с тем, как работает реальность на фундаментальном уровне".

Более того, он добавил, что существуют разные способы говорить о мире - и не все они должны быть чисто описательными в физическом контексте.

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