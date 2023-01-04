Где хранить бензин, если нет канистры: советы для автомобилистов

После 24 февраля у украинских водителей не раз возникали проблемные ситуации с накоплением и хранением горючего. Мы испытали и ограничения на АЗС, и невозможность заправлять в канистры и высокие цены. Сейчас почти каждый запас бензина, как для авто, так и для генераторов. Несмотря на это, рано или поздно горючее снова заканчивается, поэтому нужно обновлять накопленные емкости. А что делать, если все канистры заняты или у вас их вообще нет? Об этом и расскажем в сегодняшнем материале.

Напомним, что правила пожарной безопасности запрещают заливать горючее из колонки в пластиковую или стеклянную тару. В таком случае есть много альтернативных вариантов, которыми поделились в Auto24.

Жестяная тара от оливкового масла

Несмотря на пластиковую горловину, эта емкость на 5,0 литров на АЗС признается металлической тары. Основное преимущество в том, что его можно найти на собственной кухне, а также – на кухне ближайшего ресторана. Серьезный недостаток: из-за особенностей горловины все оливковое масло слить невозможно, поэтому прежде всего придется тщательно вымыть – и желательно тем же бензином.

Альтернативные емкости для горючего

Важное замечание: выполаскивать масло водой не рекомендуем, ведь оно непременно тоже останется и в конце концов попадет в топливную систему машины. Еще одна возможная проблема – не все такие канистры удается потом закрыть настолько плотно, чтобы в машине не воняло горючим.

Жестяная тара от авто химии.

Некоторые виды автохимии упаковывают в такую же тару, как и масло. Искать такую банку можно у автомаляров и мастеров, занимающихся автомакияжем – детейлингом, полированием. Предварительное многократное прополаскивание топливом обязательно.

Канистра от масла

У пластиковой банки от смазки один плюс: ее относительно легко найти – в гаражах, возле магазинов, и даже на свалке возле СТО. Дальше сами минусы: заправщиков тоже приходится уговаривать, крышка обычно оказывается негерметичной, а перед заправкой "свежую" банку нужно будет прополоскать бензином (для дизтоплива это не так критично).

Альтернативные емкости для горючего

Должны еще раз отметить чистоту тары, прежде всего – отсутствие в канистре остатков воды. Чтобы нейтрализовать ее негативное влияние на топливную систему двигателя, можно применить препарат-осушитель. Это жидкость, которую заливают в емкость с топливом, находит в нем воду и химически связывает ее таким образом, что и затем сгорает в двигателе как обычное топливо.

Эксперты советуют хранить бензин именно в металлической канистре и при температуре не выше +15-20 градусов. Емкости должны быть плотно закрыты и не подвергаться воздействию ультрафиолета.

Конечно, вы можете использовать и пластиковые канистры для нефтепродуктов, если у вас нет металлических вариантов. Однако при таких условиях бензин будет храниться 3-6 месяцев.

Как определить, что бензин просрочен

Горючее, у которого истек срок хранения, становится темным или коричневым. Такой бензин использовать нельзя, он отличается повышенной детонацией и может повредить топливную систему автомобиля. Его лучше сдать в центр по утилизации опасных отходов или использовать для технических целей.

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