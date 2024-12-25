Где находится самая красивая новогодняя елка 2024 в мире и как она выглядит (фото)

Елка, украшающая Главную площадь Кракова, была признана самой красивой в мире. Она превзошла своих конкурентов из Нью-Йорка и Рио-де-Жанейро.

В рейтинг британского портала Timeout попала елка, стоящая на центральной площади Кракова (Rynek Główny). Об этом пишет inPoland.

Живая елка из польского города победила в соревновании, оставив позади другие деревья из разных стран.

Краковская елка украшена 26 тысячами энергосберегающих лампочек, которые меняют цвета. Кроме нее, в городе можно увидеть и другие впечатляющие искусственные елки, расположенные на Rynku Podgórskim, возле Национального музея, Центральной площади и площади Всех Святых. Эти праздничные деревья будут радовать местных жителей и туристов до 2 февраля.

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Вот список самых красивых елок мира:

Краков, Польша

Губбио, Италия

Рокфеллеровский центр, Нью-Йорк

Вильнюс, Литва

Лагуна Родриго де Фрейтас, Рио-де-Жанейро

Капитолийский холм, Вашингтон, округ Колумбия

Сокало, Мехико

Пуэрта дель Соль, Мадрид

Страсбург, Франция

Трафальгарская площадь, Лондон

Мэрия Кракова отметила, что во время праздничного сезона город привлекает множество туристов благодаря рождественской ярмарке и яркой иллюминации на улицах. В этом году главная тема украшений вдохновлена Вавельскими гобеленами. В Кракове можно увидеть сказочных оленей, верблюдов, жирафов и райской птицы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как украсить елку на Новый Год-2025 и какие цвета не понравятся символу года.

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