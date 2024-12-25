Где находится самая красивая новогодняя елка 2024 в мире и как она выглядит (фото)
Елка, украшающая Главную площадь Кракова, была признана самой красивой в мире. Она превзошла своих конкурентов из Нью-Йорка и Рио-де-Жанейро.
В рейтинг британского портала Timeout попала елка, стоящая на центральной площади Кракова (Rynek Główny). Об этом пишет inPoland.
Живая елка из польского города победила в соревновании, оставив позади другие деревья из разных стран.
Краковская елка украшена 26 тысячами энергосберегающих лампочек, которые меняют цвета. Кроме нее, в городе можно увидеть и другие впечатляющие искусственные елки, расположенные на Rynku Podgórskim, возле Национального музея, Центральной площади и площади Всех Святых. Эти праздничные деревья будут радовать местных жителей и туристов до 2 февраля.
Читайте также: Год Змеи 2025: что нельзя вешать на елку, чтобы не привлечь неудачу
Вот список самых красивых елок мира:
- Краков, Польша
- Губбио, Италия
- Рокфеллеровский центр, Нью-Йорк
- Вильнюс, Литва
- Лагуна Родриго де Фрейтас, Рио-де-Жанейро
- Капитолийский холм, Вашингтон, округ Колумбия
- Сокало, Мехико
- Пуэрта дель Соль, Мадрид
- Страсбург, Франция
- Трафальгарская площадь, Лондон
Мэрия Кракова отметила, что во время праздничного сезона город привлекает множество туристов благодаря рождественской ярмарке и яркой иллюминации на улицах. В этом году главная тема украшений вдохновлена Вавельскими гобеленами. В Кракове можно увидеть сказочных оленей, верблюдов, жирафов и райской птицы.
Напомним, ранее мы рассказывали, как украсить елку на Новый Год-2025 и какие цвета не понравятся символу года.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!