Генштаб показал первые минуты спецоперации ДШВ по наступлению на Курскую область (видео)

Силы обороны Украины 6 августа 2024 начали наступательную операцию на территории врага – в Курской области россии. За неполные 10 суток силам обороны Украины удалось захватить столько территорий врага, сколько оккупанты отобрали у Украины с начала года.

Командование Десантно-штурмовых войск показало, как происходило наступление на Курщину. Это видео содержит первые кадры спецоперации в Курской области.

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"Разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работа авиации, артиллерии, пленники. Первые часы наступательной операции Сил обороны в Курской области РФ 6 августа 2024 года. День, вошедший в историю русско-украинской войны. Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции", – говорится в описании видео.

Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv

Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv

Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv

Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv

Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv

Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv

Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv

Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv

Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv

Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv

Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv

Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv

Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv Кадры по спецоперации в Курской области РФ. Источник: Скриншот с видео t.me/ru_dshv

Кадрами наступления на Курщину поделилась и 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ.

Отмечается, что уже в первые часы спецоперации бойцам ВСУ удалось взять в плен более 50 российских боевиков, уничтожить пограничный пункт пропуска и прорвать линию обороны врага.

"Подойдя к пограничному пункту пропуска "Суджа", штурмовые группы 80-й бригады заручились поддержкой артиллерии и тяжелой бронетехники. Встретившись со шквальным огнем украинских артиллеристов и увидев украинские танки на территории пограничного пункта, россияне приняли правильное решение – вывесить белое знамя и сдаться украинским воинам, направившись вместе со своими ранеными в сторону украинской границы.", – прокомментировали это видео в 80 ОДШБр.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию россии со стороны Сумщины.

12 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находится около тысячи квадратных километров территории России. В этот же день президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал ситуацию с мероприятием ВСУ в Курской области рф. В своем очередном видеообращении глава государства подчеркнул, что украинские войска на Курщине контролируют районы, из которых российская армия наносила удары по Сумской области.

15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Зеленскому, что Украина создала первую военную комендатуру на подконтрольных территориях Курской области.

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