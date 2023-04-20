Гибридное солнечное затмение 20 апреля: как выглядело и где можно было увидеть (видео, фото)

Солнечное затмение является важным событием с эзотерической точки зрения. Оно может оказывать влияние на состояние людей и энергетические поля планеты. 20 апреля человечество могло наблюдать за ретроградным затмением, которое считается самым редким.

Солнечное затмение 20 апреля 2023 года — гибридное (полное / кольцевидное) солнечное затмение 129 сароса, лучше всего было видно в восточной части Индийского океана, Австралии, Восточном Тиморе, Индонезии и западной части Тихого океана. Следующее подобное затмение произойдет 30 апреля 2041 года.

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В Украине в апреле солнечного затмения не было видно. Повезло его увидеть жителям Австралии, Индонезии и Восточного Тимора. Но и они не увидели гибридного затмения – только полное солнечное. Гибридное представляет собой изменение на кольцевидное и обратно. Его можно было наблюдать только на отдаленных участках посреди моря.

20 апреля в 06:17 по киевскому времени наступила максимальная фаза солнечного затмения. Вы можете посмотреть, как происходило затмение в Австралии:

Напомним, мы уже писали, чем уникально гибридное солнечное затмение.

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