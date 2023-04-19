Гибридное затмение Солнца 20 апреля: чем оно редко и где можно увидеть

Первое в 2023 году затмение Солнца произойдет 20 апреля в 07:16 по киевскому времени. Ко всему оно будет еще и редким – гибридным, то есть видимый размер Луны будет точно совпадает с размером Солнца для наблюдателя с Земли.

Гибридные солнечные затмения происходят примерно раз в десятилетие. В 21 веке гибридные затмения составляют всего 3,1% от всех солнечных затмений.

Какая разница между обычным и гибридным солнечными затмениями:

В тех местах, где Луна во время затемнения находится в зените и, соответственно, имеет наибольший видимый размер, происходит полное солнечное затмение. А в местах, где Луна находится близко к горизонту, ее видимый размер несколько меньше, чем у Солнца, поэтому там происходит кольцеобразное затмение.

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Во время полного солнечного затмения можно наблюдать солнечную корону, тогда как при кольцевом затмении Луна закрывает только центр Солнца и на небе образуется своеобразное "огненное кольцо". А во время гибридного затемнения тип затемнения на своем пути изменяется с кольцевого на полное и наоборот.

Первое в 2023 году затмение Солнца лучше будет видно в восточной части Индийского океана, Австралии, Восточном Тиморе, Индонезии и западной части Тихого океана. Жители Украины его не увидят.

Где смотреть на солнечное затмение онлайн:

На канале WN SPACE LIVE в YouTube:

Сколько будет продолжаться солнечное затмение 20 апреля:

Полная фаза (полного или кольцеобразного затемнения) дольше будет продолжаться над океаном – ее продолжительность составит 1 минуту 16 секунд. На земле самое длинное затмение будет видно в Восточном Тиморе, где оно продлится 1 минуту 14 секунд. Полная фаза затемнения на полуострове Эксмут (Австралия) займет всего минуту.

Чтобы узнать, будет ли видно затемнение там, где вы находитесь, модна воспользоваться бесплатным многофункциональным астрономическим приложением Sky Tonight или специализированным приложением Eclipse Guide для "охотников за затемнением".

С помощью приложения Eclipse Guide можно узнать, какое ближайшее затемнение будет видно там, где вы находитесь. Откройте приложение и нажмите значок перхоти в левом верхнем углу экрана. Вы увидите список ближайших солнечных и лунных затмений.

Если используется Sky Tonight, откройте окно календаря и выберите дату затемнения (19 или 20 апреля в зависимости от часового пояса). Вы увидите список событий, которые пройдут в этот день. Выберите "Гибридное солнечное затмение". Из текста во вкладке "Информация" модно узнать, видно ли затмение там, где вы находитесь.

Ранее Европейский спутник Proba-2 успел дважды "увидеть" частичное солнечное затмение, состоявшееся 25 октября 2022 года.

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