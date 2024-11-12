Главная елка Киева: когда установят зимнюю красавицу

Folk Ukraine готовится к установке традиционной новогодней елки на Софиевской площади. В этом году праздничное дерево будет иметь особое символическое значение.

Об этом рассказал президент компании Folk Ukraine, занимающейся организацией праздника, Игорь Добруцкий изданию "Информатор". Концепция оформления Новогодняя красавица высотой 12-15 метров будет выполнена в бело-голубых тонах:

Белое дерево как символ нового начала

Небесно-голубые гирлянды, олицетворяющие мирное небо

Серебристые и белые украшения

Из-за задержек с согласованиями от КГГА пришлось отказаться от некоторых креативных замыслов. Первоначальный план предусматривал интерактивное взаимодействие через собственный телефонный номер и IP-адрес, участие школьников в создании декора и трансляцию новогодних пожеланий.

Тем не менее, у елки обустроят фотозону с возможностью сделать донат через QR-код. Также, будет проведена благотворительная акция с сердечками и планируется установить сувенирный магазин.

Городские власти Киева отменили массовые праздничные мероприятия из-за военного положения, однако традиционная елка станет символом несокрушимости и надежды для украинцев.

Напомним, в Yasno разъяснили, какой будет главная новогодняя елка Украины-2023.

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