Готовили более полутора лет: Украина поразила более 40 стратегических бомбардировщиков РФ дронами, спрятанными в деревянные домики. Видео

Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ. Дроны СБУ уже поразили более 40 самолетов, каждую ночь атакующих украинские города.

Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на комментарии СБУ. Спецоперацию Паутина готовили более полутора лет.

Среди пораженных самолетов – А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Эта уникальная спецоперация получила название Паутина. Российской авиации предварительно нанесен ущерб более чем на 2 млрд долларов.

Так, на одном видео видно как пылает аэродром Белая и слышен голос главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, комментирующего "хлопок".

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"Вот так хорошо выглядит сейчас аэродром Белая. Стратегическая вражеская авиация", - говорит Малыш, комментируя видео.

Контролировал ход операции лично президент Украины Владимир Зеленский. А реализовывал операцию глава СБУ Василий Малюк и коллектив Службы.

Эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. Сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а впоследствии – мобильные деревянные домики.

В обеих областях дроны якобы запускали из грузовиков. Telegram-канал Baza пишет, что водитель одного из них в Мурманской области уже задержан. Он мог не знать о таком грузе.

Ранее мы рассказывали о первом в истории массовом уничтожении стратегических самолетов России.

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