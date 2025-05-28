Готовьте панамы: синоптики назвали дату, когда Украину накроет жара до +29 градусов

В ближайшие дни погодные условия в Украине будут значительно отличаться в зависимости от региона. В частности, в начале этой недели прохладнее всего будет на западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях. Здесь синоптики прогнозируют дневную температуру в пределах +14…+20 градусов, а ночью от +6 до +12.

В центральных и южных регионах температура будет колебаться от +18 до +24 днем и +12…+18 ночью. Жарче всего будет на востоке Украины и в Сумской области. Здесь ожидается настоящее летнее тепло – днем воздух прогреется до +24…+29 градусов. Об этом сообщила Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометцентра, передает "РБК-Украина".

Также она поделилась прогнозом на конец мая. По ее словам, в эти дни возможны кратковременные осадки и грозы, преимущественно в дневное время.

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Температурный режим не изменится, однако станет более равномерным по всей территории страны. Ночью ожидается +10…+16 градусов, а днем от +17 до +23.

По словам синоптика Натальи Птухи, 30 мая на Левобережной Украине, а 31 мая уже и в восточных регионах, столбики термометров поднимутся до +23…+29 градусов.

Начало июня не принесет существенных изменений в погоде – картина останется стабильной.

Температурный фон сохранится примерно на том же уровне. По осадкам – пока нет признаков того, что установится длительный период без дождей", – отметила представитель Украинского гидрометеоцентра.

Она добавила, что в первые дни лета атмосферная ситуация будет оставаться несколько неустойчивой.

"Погода будет меняться в зависимости от региона, поэтому перед началом июня следует следить за обновленными прогнозами, чтобы понимать, чего ждать в той или иной области", – подытожила Птуха.

Напомним, синоптики рассказали, чего ждать от погоды в июне.

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