Грозит ли мобилизация ограниченно годным без новой ВВК: объяснение юриста

Юрист Андрей Топчий разъяснил, существует ли возможность мобилизации ограниченно годного мужчины, который в последний раз проходил военно-врачебную комиссию полгода назад.

Из ответа специалиста на сайте b2bconsult, согласно пункту 2 Заключительных и переходных положений к закону № 3621-9 от 21.03.2024 года, граждане Украины, которые до вступления в силу этого закона были признаны ограниченно годными к военной службе, должны пройти повторный медицинский осмотр для определения годности к военной службе в течение девяти месяцев с момента вступления в силу этого закона. Об этом пишет УНИАН.

Действующее законодательство не предусматривает такого правового статуса как "ограниченно годный к военной службе". Поэтому перед тем, как быть мобилизованным, лицо должно снова пройти военно-врачебную комиссию, чтобы определить свою пригодность к службе.

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Отмена статуса ограничена пригодно

С 4 мая вступить в силу обновленные законодательные нормы, которые ликвидируют категорию "ограниченно годных" военнообязанных. Сейчас квалификация военнообязанных лиц делится только на "годных" или "непригодных". Для "годных" предусмотрено дальнейшее разделение: на тех, кто может нести службу во всех типах военных формирований, и на тех, кто может служить только во вспомогательных подразделениях.

Кроме того, лица, которые ранее имели статус "ограниченно годных", обязаны снова пройти медосмотр для переклассификации в "годные" или "непригодные". Для этого процесса законом предусмотрен срок в девять месяцев с момента введения изменений.

Напомним, ранее UAportal писал, нужно ли людям с инвалидностью проходить ВЛК.

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