Хозяйки назвали 10 правил стирки шерстяных носков, которые сохранят их форму

Соблюдение простых правил стирки шерстяных носков может помочь сохранить их теплоту и комфорт во время ношения. Время Действий дал несколько советов, как правильно стирать и ухаживать за ними:

Сортировка цветов

Помните, что темные и светлые носки следует стирать отдельно. Произведите сортировку перед стиркой.

Предварительная чистка

Если шерсть носков содержит посторонние частицы, такие как мусор, волосы или животная шерсть, тщательно удалите их перед стиркой.

Ручная стирка

Носки из натуральной шерсти, особенно те, которые вывязаны вручную, лучше стирать вручную.

Температура воды

Вода должна быть холодной, не выше 30 градусов. Уже при стирке в воде 40 градусов, шерстяные носки могут потерять свою форму.

Моющие средства

Растворите моющие средства в воде перед стиркой. Используйте моющий порошок или мыло, предназначенное для шерсти.

Нежные движения

Стирать носки нужно осторожно, избегайте сильных трений и сжатия.

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Прополоскивание

Тщательно прополоскивайте носки в прохладной воде после стирки. Для дополнительной мягкости и приятного аромата добавьте кондиционер для белья во время последнего полоскания.

Отжим

Для отжима шерстяных носков сверните их в рулончики и осторожно нажмите на них.

Сушка

Носки следует сушить, раскладывая их горизонтально, желательно на полотенце. Утюжить шерстяные носки не нужно.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя носить и выбрасывать дырявые носки.

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