Идеально для осенних вечеров: глинтвейн с кофе и корицей

Глинтвейн по рецепту от Shuba – безупречный напиток для прохладной поры. Он взбодрит и загреет.

Ингредиенты:

Вино красное сухое – 750 мл

Лимон – 1/2 шт.

Апельсин – 1 шт.

Кофе эспрессо – 35 мл

Сахар – 100 г

Гвоздика – 3 шт.

Корица молотая – по вкусу

Мускатный орех молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Приготовьте эспрессо.

2. Лимон и апельсин нарежьте слайсами.

3. Смешайте в кастрюле вино, кофе, слайсы лимона, апельсина, сахар, корицу, мускатный орех и гвоздику.

4. Поставьте на средний огонь, но не доводите до кипения.

5. Разлейте по чашкам и подавайте.

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