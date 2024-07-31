Идейного лидера и мозга ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

В Тегеране во время нападения был убит глава политического бюро ХАМАС Исмаила Хания. По данным иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), Хания и один из его телохранителей погибли во время атаки на его резиденцию.

ХАМАС подтвердил смерть Хании и обвинил в нападении Израиль, заявив, что это была атака на штаб-квартиру Хании в Тегеране. Они также подчеркнули, что убийство не останется без ответа, сообщает Al Jazeera.

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Согласно сообщениям в ряде саудовских СМИ, Хания был убит в своей спальне управляемой ракетой, выпущенной по нему около двух часов ночи по тегеранскому времени.

В официальном заявлении ХАМАС говорится: "Движение исламского сопротивления ХАМАС оплакивает своего лидера Исмаила Ханию, погибшего в результате вероломного сионистского рейда на его резиденцию в Тегеране, после участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана".

Израильская армия (ЦАХАЛ) не комментировала эти заявления. В соцсети Х (бывший твиттер) внешняя разведывательная служба Израиля Моссад отреагировала на сообщение о смерти Исмаила Хании публикацией его фото и подписью "ХАМАС подтверждает, что Хания был убит в своей резиденции в Тегеране после участия в церемонии инаугурации президента Ирана".

Сообщение Моссаду о смерти Хании. Источник: x.com/MOSSADil Сообщение Моссаду о смерти Хании. Источник: x.com/MOSSADil

Исмаил Хания был лидером политического крыла ХАМАС с 2017 года. В апреле его трое сыновей были убиты во время израильского авиаудара в секторе Газа. Хания отмечал, что во время военной операции Израиля были убиты 60 членов его семьи.

Армия обороны Израиля тем временем сообщила, что убита "правая рука" лидера "Хезболлы" Фуада Шукра. Он погиб в результате удара по Бейруту.

Фуад Шукр считался главой стратегического подразделения, а также старшим военным советником лидера Хезболла Хасана Насралли. Израиль считает, что после начала последней войны с ХАМАСом в октябре 2023-го Шукр руководил атаками "Хезболлы" на Израиль. Его также назвали ответственным за недавний удар по Мадждаль-Шамсу.

Официальное заявление "Хезболлы": "Как стало известно, сионистский враг вчера, во вторник, 30.07.2024 г., атаковал южный пригород Бейрута, нацелившись на жилое здание в одном из его районов, что привело к гибели нескольких гражданских лиц, значительного разрушения нескольких этажей здания. Находился в здании тогда великий лидер джихада, брат господин Фуад Шукер (Хадж Мухсен).

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