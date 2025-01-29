Идут морозы до 16 градусов: чего ждать Украине в феврале

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Украине после 5 февраля, когда температура воздуха кое-где снизится до -15 градусов. Холодный фронт поначалу охватит западные регионы страны.

В ночь на 6 февраля ожидаются первые существенные морозы: до -7 градусов в Карпатах, Житомирщине, Винницкой и Донбассе. 7 февраля температура продолжит снижаться, особенно в центральных областях, где ночью может достигнуть -13 градусов. Об этом свидетельствуют данные метеорадара Ventusky.

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Самая холодная погода прогнозируется 9 февраля, когда в Винницкой и Житомирской ожидается до -16 градусов. В центре и на юге страны будет несколько теплее – около -5 градусов.

10 февраля морозы будут оставаться суровыми: до -15 градусов в Винницкой и Житомирской, до -10 в Донецкой и Луганщине. Днем температура поднимется до +1...+3 градусов в большинстве регионов, кроме Винницкой области, где будет сохраняться мороз до -5 градусов.

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