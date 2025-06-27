Имеют ли право украинцы зайти в магазин с животным и за что могут оштрафовать

Некоторые владельцы животных иногда берут их с собой в магазины или супермаркеты. Однако не все знают, что на этот счет говорит закон, и в каких случаях такое поведение может иметь последствия.

Адвокат и магистр права Евгений Булименко объяснил в комментарии для РБК-Украина, что говорит законодательство о посещении общественных мест с домашними питомцами. Основным нормативным документом в этой сфере есть Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения". По словам юриста, прямого запрета на вход с животными в магазин этот закон не содержит.

Однако часть 8 статьи 9 устанавливает обязанности владельцев животных:

соблюдать ветеринарные, санитарно-гигиенические и другие требования;

не создавать угрозы безопасности людей и других животных;

не нарушать права других лиц.

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Что решают местные органы

Правила содержания животных могут дополнительно регламентироваться местными властями. К примеру, в Киеве действуют специальные Правила содержания кошек и собак, утвержденные Киевсоветом в 2007 году.

Согласно пункту 5.7 этих правил, запрещено приводить животных (кроме собак-поводырей) в:

магазины и кафе (кроме зоомагазинов);

заведения общепита;

медицинские учреждения;

учебные заведения и культуры;

на детские и спортивные площадки.

Какая ответственность за нарушение

Нарушение этих правил считается административным правонарушением в соответствии со ст. 154 КУоАП. За это предусмотрено:

для граждан – предупреждение или штраф от 170 до 340 грн;

для должностных лиц – штраф от 340 до 850 грн.

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