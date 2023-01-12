Испанский журналист с помощью искусственного интеллекта реконструировал лица мумифицированных людей

Как выглядели люди, из которых сделали мумии

5 портретов исторических личностей были реконструированы искусственным интеллектом на основе фотографий их мумифицированных останков.

Неизвестно, какой программой пользовался испанский журналист, любитель истории и технологий Хави Лопес, однако портреты получились очень реалистичными. Это изображение описали как "чистую фантазию", ведь когда искусственному интеллекту дают изображение и говорят что-то сделать, он не имеет геометрической 3D-основы черепа, поэтому догадки о виде мумифицированного человека при жизни, основанном на предложенном образе.

Профессиональный проект, посвященный дизайну и 2D и 3D документации мумий, мест или городов, существовавших на протяжении веков назад, основан на научном подходе, называемом PAR – Arqueología y Patrimonio Virtual (Археологии и виртуального наследия), раскритиковал реконструкцию, подготовленную Хави Лопесом.

Мумия Сети I

Фараон XIX династии Древнего Египта Сети I, правивший приблизительно в 1290—1279 годах до н. э.

Сети I

Организация объяснила, что реконструкция лица "является криминалистической техникой, посредством которой путем изучения остатков лица человека достигается приблизительный вид человека в жизни".

"Это достигается добавлением в определенных точках элементов, которые называются маркерами толщины лица, которые на основе научной статистики определяют толщину мягких тканей в каждой точке черепа. ем, который еще ближе к реальному лицу исследуемого человека. Эти методы в сочетании позволяют разработать как 2D, так и 3D приближение к лицу человека из его черепа", – пояснили в организации.

Мумия Леди Раи

Леди Раи (около 1570 / 1560-1530 гг. до н.э.) – древнеегипетская женщина, бывшая няней царицы Яхмос-Нефертари

Кроме того, они добавляют, что эта мумия уже была реконструирована раньше. Причем результаты научной реконструкции сильно отличаются от дизайна, полученного с помощью искусственного интеллекта.

Мумия человека из Толлунда

Человек из Толлунда – так назвали мужчину, жившего в эпоху доримского железного века и умершего примерно в IV веке до н. э.

К тому же, в PAR добавили, что созданный с помощью искусственного интеллекта образ "проектирует ложные стереотипы и способствует созданию путаницы и исторических фейков".

Мумия Рамсеса II

Рамсес II Великий –фараон Древнего Египта из XIX династии, правивший приблизительно в 1279-1213 годах до н. э.

Лицо молодого Рамсеса II

"Это не означает, что ИИ не способен способствовать созданию научных реконструкций лица, только если они сделаны с научными критериями и обучением. ИИ может к этому прийти, надеемся так и будет, но работы всегда должны быть с научными критериями и подготовкой, к чему мы еще далеки", – добавили в организации.

Мумия мужчины гуанчей

Реконструкция облика мужчины из племени гуанчей (коренного населения Канарских островов), что жил примерно в XII-XIII веках нашей эры

Ранее в Египте обнаружили десятки мумий внутри гробницы визиря Аменхотепа-Хюи на территории древнего египетского города Луксор. На находку попала команда из 22 испанских египтологов и восьми египетских экспертов.

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