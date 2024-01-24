'Из вопроса мобилизации сделали шоу' – экскомандир полка 'Азов' Жорин призвал украинцев прекратить истерику

"Из мобилизации сегодня сделали шоу", - заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экскомандир полка "Азов" Максим Жорин, прокомментировав заявление Зеленского о том, что количество мобилизованных может быть меньше 500 тысяч.

Об этом пишет "Эспрессо".

"Проблема в том, что по этому абсолютно обычному, логическому процессу создают шоу, в котором также принимает участие Российская Федерация. Им очень нравится наблюдать, как мы между собой дискутируем, ссоримся и разбираемся. Сегодня очень много внимания уделяют этому вопросу. Но у нас война и абсолютно понятно, что нам нужно проводить мобилизацию, чтобы пополнять войска и давать кому отдыхать. Кто-то пользуется этим, манипулирует цифрой, которую непонятно откуда взяли, и устраивает истерику в обществе", - заявил бывший командир "Азова".

По его мнению, мобилизация и так продолжается и будет продолжаться, пока в стране война.

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"Мобилизация должна происходить постоянно, нужно прекратить истерику, информационные шоу и программы вокруг этого вопроса. Мы должны поставить на учет всех, как минимум мужчин, понять, сколько их есть, в каком они состоянии и дальше уже призывать в армию именно тех, кто в армии на сегодняшний день нужен", – подчеркнул военный, призвав менять системный подход к вопросу мобилизации.

"Он включает в себя подготовку личного состава, информирование, работу с населением в плане подготовки людей к новым условиям и реалиям жизни, в которых мы находимся", – подытожил он.

Напомним, в Украине готовят мобилизацию женщин.

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