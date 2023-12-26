Изменение призывного возраста и отсрочки: Кабмин внес на рассмотрение ВР законопроект по мобилизации

Кабмин внес изменения в проект по мобилизации в Украине

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предлагающий внести изменения в законы о мобилизации и военной службе.

В тексте законопроекта об усовершенствовании мобилизации и военного учета, который в Верховную Раду был внесен Правительством, речь идет об изменении призывного возраста и уточнении в отношении лиц, имеющих право на отсрочку, пишет ТСН.

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Изменения предполагают:

Уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет.

Уточнение списка лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Освобождение от призыва на военную службу при мобилизации некоторых категорий граждан, в частности: соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной формам получения образования и получающих уровень образования, превышающий ранее по одной специальности (профессии), а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формами получения образования; научных и научно-педагогических работников учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогических работников высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень, и педагогических работников заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в заведениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку; мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции; военнообязанных, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас в течение двух лет со дня увольнения.



Кроме того, законопроект предлагает:

Предоставлять возможность военнослужащим, освободившимся из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней.

Привлекать органы местного самоуправления, местных государственных администраций, военно-гражданских и военных администраций, предприятий, учреждений и организаций к активному участию в мероприятиях по мобилизации, в частности, во время оповещения и прибытия граждан, привлекаемых к исполнению долга во время мобилизации, сборных пунктов и воинских частей.

Уточнить обязанности граждан Украины по мобилизационной подготовке и мобилизации.

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