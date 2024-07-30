Изменится ли минимальная зарплата для украинцев в 2025 году

Верховная Рада приняла решение заморозить некоторые минимумы до 2028 года. То есть проведение индексации определенных значений на период с 2025 до 2027 года не предусмотрено.

Об этом пишет 24 канал.

Эксперт в области экономики Олег Пендзин подчеркивает, что такой шаг со стороны государства окажет негативное влияние на граждан Украины, в частности на тех, чей основной доход составляют социальные выплаты.

"Там не будет индексироваться ни прожиточный минимум, ни минимальная зарплата. То есть, в связи с отсутствием средств, 3 тысячи на прожиточный минимум и 8 тысяч на минималку на ближайшие три года "замораживаются". В то же время только в 2025 году, согласно макроэкономическому прогнозу, который заложен в бюджетной декларации, ожидается инфляция на уровне 10%", – отмечает Пендзин.

По его мнению, несмотря на войну, украинская власть должна корректировать размер социальных выплат, поскольку они имеют значительное влияние на уровень жизни граждан. Экономист подчеркивает, что текущий прожиточный минимум не соответствует действительности.

Напомним, ранее UAportal уже писал, к чему может привести то, что правительство планирует не поднимать минимальные пенсии та соцвыплаты несколько лет.

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