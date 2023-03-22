К концу марта Землю накроют сразу две магнитные бури: названы опасные даты

Сразу две магнитные бури накроют Землю к концу марта. Одна из них будет очень сильной.

В прогнозе Gismeteo говорится, что ближайшая из них начнется уже в эти выходные и закончится только в понедельник. Поэтому украинцам следует поберечься.

Отмечается, что 25 марта интенсивность магнитной бури достигнет 6 баллов – умеренная магнитная буря. Уже в следующем геомагнитная активность уменьшится. В понедельник, 27 марта, буря истечет.

Второй период активности на Земле состоится в конце марта и продлится два дня – 30 и 31 марта. В этот раз она будет не столь мощной и достигнет 5 баллов, что расценивается как магнитная буря средней интенсивности.

Магнитные бури могут вызвать оружие в работе электросетей, чувствительной электроники и радиосвязи. Специалисты достаточно скептически относятся к утверждениям, что всплески на Солнце влияют на состояние здоровья. Однако в такие дни следует быть осторожнее и следить за самочувствием.

Что сделать, чтобы меньше ощущать влияние магнитных бурь

Следуйте несколько простых советов:

больше времени нужно проводить на свежем воздухе, гулять;

не употребляйте алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

ешьте больше овощей и фруктов, пейте чистую воду;

иметь спокойный и стабильный сон;

достаточно отдыхайте;

принимать контрастный душ, если нет проблем с сосудами.

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