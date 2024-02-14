Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно: к чему это приведет

Кабинет Министров Украины принял решение о круглосуточной работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Адвокат Роман Симутин считает, что это может свидетельствовать о подготовке к принятию нового закона о мобилизации. Пока неизвестно, будут ли внесены соответствующие изменения в законодательство. Ситуация нуждается в дальнейшем изучении и официальных разъяснениях со стороны властей.

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Ожидается, что ночью работники ТЦК:

Будут рассматривать дела об административных нарушениях и налагать взыскания.

Будут проводить медицинские осмотры и психологические обследования.

Будут вести учет военнообязанных.

Симутин также отмечает, что такие действия могут быть незаконными, ведь Уголовно-процессуальный кодекс запрещает допрашивать людей после 20:00.

Существует риск вала административных дел, связанных с ограничением прав граждан, таких как:

Запрет на выезд за границу

Арест счетов

Задержание до 3 суток с доставкой в ТЦК для прохождения медкомиссии

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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