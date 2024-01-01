Кабмин утвердил новый порядок выплат субсидий и льгот: когда придут деньги?

Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок выплаты жилищных субсидий и льгот гражданам. Денежные средства поступят гражданам до 5 числа каждого месяца.

Согласно документу, главным распорядителем бюджетных средств является Министерство социальной политики Украины. Распорядителем бюджетных средств низшего уровня и ответственным исполнителем бюджетной программы Пенсионный фонд Украины.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты возрастут вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

Бюджетные средства направляются на:

выплату жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

выплату гражданам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

выплату гражданам средств дополнительной поддержки для приобретения твердого печного бытового топлива.

Пенсионный фонд перечисляет бюджетные средства для выплаты жилищных субсидий получателям:

на счета, открытые в уполномоченных банках, – до 5 числа месяца, следующего за месяцем, за который начислены жилищные субсидии;

через выплатные объекты (организацию, производящую выплату и доставку пенсии и денежной помощи, Укрпочту) - до 25 числа месяца, следующего за месяцем, за который начислены жилищные субсидии, согласно графику выплаты пенсии и денежной помощи получателям.

Субсидии в бюджете-2024

В государственном бюджете на 2024 год выделено на жилищные субсидии 49,9 млрд. гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд. гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.

Также Кабинет Министров Украины утвердил постановление о реализации в течение отопительного сезона 2023-2024 годов экспериментального проекта о предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива. Льготники смогут получить 13,6 тысячи гривен, субсидианты - 16,2 тысячи гривен. Денежные средства на эту программу частично предоставляют международные организации.

Основные изменения в новом порядке выплаты жилищных субсидий и льгот

Выплаты субсидий и льгот будут производиться не позднее 5 числа каждого месяца.

Распорядителем бюджетных средств низшего уровня и ответственным исполнителем бюджетной программы Пенсионный фонд Украины.

Дополнительная поддержка для приобретения твердого печного бытового топлива будет предоставляться льготникам и субсидиантам.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!