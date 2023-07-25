Как быстро проверить свежесть молока в домашних условиях: лайфхак с содой

Прежде чем использовать молоко в рецептах или употреблять в пищу, нужно убедиться, что оно свежее. Украинская кулинарная блоггерша Татьяна Широкоступ подскажет, как легко проверить молоко на свежесть.

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Как проверить свежее молоко

Итак, чтобы проверить молоко, нужно налить 50 мл молока в стакан и добавить в него четверть чайной ложки пищевой соды. Затем хорошо перемешать и наблюдать за реакцией. Если образовалась пена или появились пузырьки, значит в молоке есть большое количество кислоты, а значит, оно не свежее.

Кулинарная блоггерша отметила, что этот метод очень прост и легок в исполнении и сразу помогает определить качество напитка, без специальных приборов или профессиональных знаний.

Напомним, мы уже писали, как разводить сухое молоко.

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