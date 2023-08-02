Как держать помещение охлажденным, если нет кондиционера и вентилятора: простые советы

Как сохранить прохладу в комнате без кондиционера и вентилятора

В августе в Украине снова наступила жаркая погода, и синоптики прогнозируют, что в конце недели температура может превысить даже 30 градусов тепла. Разумеется, находиться в помещении без кондиционера в таких условиях может быть достаточно неудобно.

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Однако, если у вас нет возможности установить кондиционер, не стоит отчаиваться. theLime подготовили для вас несколько проверенных лайфхаков, как охладить комнату в жару без использования кондиционера.

Используйте мокрую простыню и вентилятор: Если у вас есть вентилятор, сделайте простой трюк. Повесьте перед вентилятором холодную мокрую простыню или поставьте перед ней пакет со льдом или бутылку с холодной водой. Идея заключается в том, что лед охлаждает воздух, который затем раздувается вентилятором, создавая эффект аналогичный кондиционеру. При этом лучше закрыть дверь и окна, чтобы прохладный воздух оставался внутри комнаты; Закройте жалюзи и шторы: Использование жалюзи или штор может помочь предотвратить нагрев помещения солнечными лучами. Особенно эффективны белые пластинки жалюзи или алюминиевая пленка, отражающие большую часть солнечных лучей; Создайте сквозняк: Открытые окна на противоположных сторонах дома или квартиры могут создать перекрестный ветерок, который поможет быстрее охладить помещение. Можно открыть окно меньшего размера, чтобы уронить воздух, и окно большего размера, чтобы выпустить его наружу, это может увеличить скорость воздуха; Выпустите горячий воздух: Включите вытяжные вентиляторы в ванной комнате и на кухне – это поможет вывести тепло из душа или кухонных приборов. Вы также можете использовать их в сочетании с открытыми окнами ночью, чтобы помочь удалить горячий воздух и привлечь более прохладный воздух в ваш дом; Правильно проветривайте: Открывайте окна ночью или ранним утром, когда температура воздуха ниже. Впускайте в комнату только свежий воздух и храните оставшуюся прохладу после ночи.

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