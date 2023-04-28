Как домашний беспорядок влияет на психику человека: ответ ученых поразил

Захламленность начинается с большого количества ненужных нам вещей, которые нам жалко выбрасывать. Мы можем придумать сотни объяснений, почему не выбрасываем или не отдаем платье или пиджак, которые уже не носим и, скорее всего, не будем. Но мы оставляем вещи, которые нам малы "на случай похудения", одежду, которая вышла из моды "на случай ее возвращения" да и вообще, на вещи были потрачены деньги, поэтому их выбрасывание - это непозволительное расточительство.

Бардак в доме напрямую связан с беспорядком в наших эмоциях и голове: старые обиды, исчерпавшие себя отношения – со всем этим необходимо навести порядок. Беспорядок делает нашу жизнь более сложной, ведь элементарный ежедневный поиск ключей среди хлама забирает много наших нервов. Каждые десять минут утреннего поиска ключей выливаются в часы напрасно потерянного времени.

Чрезмерный беспорядок

Когда бардак дома принимает образ армагедона – он морально и физически ставит человека в дисфункциональную домашнюю среду, повышающую уровень стресса. Из-за беспорядков у человека исчезает чувство безопасности собственного дома. Вы не можете расслабиться, вам неуютно.

Беспорядок дома влияет и на социальную жизнь: вы не можете никого к себе пригласить, испытывая стыд, вызывающий чувство одиночества и неполноценности.

Несколько шагов к порядку дома

Чтобы навести порядок в голове для начала уберите дома:

Выбросьте все ненужные вещи

Осмотрите каждую комнату и шкаф и выбросьте то, что превратилось в мусор: старую косметику, испорченную пищу, поломанные гаджеты. Если есть ценные вещи, которые вы больше не используете, – отдайте их.

Мебель, которая вам не нужна, одежду и обувь, которую уже не носите, отдайте на благотворительность или на переработку.

Разделите свой гардероб по сезонам

Прячьте несезонные вещи. Так в вашем шкафу появится больше места и порядок. Есть множество методов хранения вещей даже в очень маленькой квартире.

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Не покупайте сразу несколько одинаковых вещей

Наверное, вы не будете часто носить десятые босоножки и использовать пятый чайник.

Не запасайтесь "на потом".

Вам действительно нужна шестая пара джинсов по скидке и кресло для дома, который вы еще не приобрели? Покупайте то, в чем действительно нуждаетесь.

Наводите порядок каждый день

Ежедневно уделяйте 10 – 20 минут уборке. Вы можете пропылесосить, промыть ванную или посуду. Таким образом уборка не будет занимать у вас полдня и принесет радость.

Напомним, мы уже писали, как начинать утро, чтобы день был удачным.

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