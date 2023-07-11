Как хранить губку для посуды, чтобы не появлялся неприятный запах: правила дезинфекции

В результате постоянного контакта с остатками пищи и теплой водой внутри губки размножаются бактерии, которые и становятся причиной неприятного запаха. Как предотвратить его появление в губке, подскажет UaPortal.

Хранение губок

Обычно губки хранятся у мойки на кухне. Однако именно здесь они могут создать питательную среду для бактерий. Губку нужно хорошо отжать после использования во избежание излишней влажности в пористой структуре.

Идеальным вариантом для хранения губки является подвесная корзина, которая крепится на стену, открытая полка или край мойки. Таким образом, губка будет равномерно высыхать со всех сторон и не станет питомником микробов.

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Дезинфекция кухонных губок

Чтобы избежать неприятного запаха, губку нужно периодически дезинфицировать. Для этого можно использовать раствор хлорного отбеливателя. Растворите четверть стакана в литре воды и положите губку в этот раствор на 5 минут. Затем отожмите губку и высушите ее.

Также можно погрузить губку на 5 минут в горячую воду. Кипящая вода также уничтожает многие бактерии.

Еще один эффективный способ уничтожить микробы на губках – прогрел их в микроволновке. Просто поместите влажную губку в микроволновку и включите ее на 1-2 минуты при максимальной мощности. Рекомендуется обрабатывать губку таким образом 2-3 раза в неделю.

Напомним, мы уже писали об ужасных кухонных лайфхаках.

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