Как избавиться от пятна от кофе на одежде: народное средство

Кофе – это популярный напиток, часто проливаемый на одежду. Иногда случаются ситуации, когда пятна от разлитого кофе остаются на белой одежде. В результате чего их становится трудно отстирать обычным способом.

Поэтому, если вы случайно разлили на свою одежду кофе – не паникуйте. UAportal расскажет, как спасти вещи и вывести пятно от кофе с помощью народного средства. В частности, вам понадобится нашатырный спирт, который есть в каждой аптеке.

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Для того чтобы вывести пятно от кофе из одежды нужно:

Смешать нашатырный спирт с водой в равных долях. Нанести получившуюся смесь на пятно и оставить на 20 минут. В тазу с теплой водой растворить немного стирального порошка и оставить одежду еще на 60 минут. Отстирать вещи обычным способом в стиральной машинке.

Также советуем начать удалять пятно от кофе, ведь тогда его будет легче вывести. Кроме этого, не рекомендуем использовать горячую воду, поскольку она может только усугубить ситуацию – пятно будет трудно отстирать. Однако после обработки пятна нашатырным спиртом нужно ополоснуть вещи в теплой воде.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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