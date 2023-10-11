Как избавиться от тяги к сладкому: диетологи посоветовали эффективный метод

Употребление сахара может вызывать серьезную зависимость, поскольку он активирует участки мозга, отвечающие за приятные ощущения. Это может приводить к желанию потреблять больше сахара.

Об этом пишет Время Действий.

Однако это наносит вред не только зубам и фигуре, но и общему состоянию организма. Поэтому, если у вас существует зависимость от сахара, важно попытаться его преодолеть.

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Медики рекомендуют заменить шоколадки и торты на полезные продукты, богатые белком (бобовые, цельнозерновые) и клетчаткой (овощи и фрукты). Также можно заменять вредные десерты на сладкие фрукты и сухофрукты, которые помогают преодолеть желание к сладости.

Врачи утверждают, что первые две недели могут быть сложными, но после этого человек начинает ощущать больше энергии и легкости. Кроме того, улучшается работа кишечника и уменьшается избыточный вес.

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