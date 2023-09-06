Как избежать накопления льда в холодильнике: простой лайфхак

Многим из нас известна ситуация, когда на задней стенке холодильника накапливается лед, и это может происходить даже в холодильниках с системой No Frost.

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Однако есть простой и эффективный способ предотвратить это явление, и вам даже не придется размораживать свой холодильник, пишет Телеграф. Для того, чтобы забыть о проблеме намерзания льда на задней стенке вашего холодильника в течение минимум года, вам понадобится обычное рафинированное масло без запаха.

Вот как это сделать:

Смочите ватный диск маслом. Протрите стенки холодильника, где обычно образуется лед. Маслянистая поверхность не даст конденсату образовывать лед. Вода будет скатываться в специальный дренажный шланг, а затем в контейнер для сбора воды.

Этот процесс можно периодически повторять, чтобы поддерживать холодильник в чистоте. Также не забывайте в периодически проверять дренажное отверстие во избежание его засорения. В противном случае вода может скапливаться под ящиком с овощами и фруктами.

Напомним, мы рассказывали, как сделать холодильник из бардачка авто. Кроме того, мы объяснили, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

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