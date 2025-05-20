Как изменится доллар в Украине за ближайшие 3 месяца: экспертный прогноз

Национальный банк Украины контролирует валютный курс, чтобы с помощью сильной гривны сдерживать инфляционные процессы. Во второй половине года ожидается дальнейшее ослабление национальной валюты.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для ТСН напомнил, что по предварительным оценкам, официальный курс доллара к середине года должен составить примерно 43 гривны.

"В мае и дальше инфляция замедлится из-за сезонных факторов. Это позволит Национальному банку постепенно девальвировать гривну летом, что позволит увеличить доходы государственного бюджета за счет валютных поступлений по таможенным и налоговым платежам, не вызывая при этом резкого роста инфляции", – пояснил экономист.

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В то же время глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров, экономист Андрей Забловский, прогнозирует, что во второй половине 2025 года курс гривны может опуститься до 42,5-43 гривен за доллар. При этом он допускает, что девальвация может ускориться поближе к концу лета.

Таким образом, примерно через 100 дней курс доллара в Украине может стабилизироваться около 43 гривен.

Прогноз курса доллара в Украине до конца 2025 года

Аналитики инвестиционной компании Dragon Capital считают, что темпы девальвации гривны будут медленнее, чем прогнозировалось ранее. По их мнению, до конца года курс доллара может подняться до отметки около 44 гривен.

Ранее мы говорили, что экономисты прогнозируют заметные колебания курса доллара в Украине.

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