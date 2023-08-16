Как легко отмыть подгоревшую кастрюлю: эффективное самодельное средство

Готовя еду, кто не столкнулся с ситуацией, когда еда в кастрюле стала пригоревшей? Спасти такую кастрюлю от последствий горения может быть сложно, но это возможно с помощью нескольких простых шагов.

Читайте также: Неожиданный лайфхак, который поможет отмыть сковороду, пожарив на ней хозяйственное мыло.

Одним из способов очищения пригоревшей кастрюли является использование уксуса и соды. Этот метод очень эффективен и не нуждается в сложных рецептах, пишет Главред.

Сначала добавьте равные части воды и уксуса в кастрюлю, затем добавьте ложку соды. Подождите, пока произойдет реакция и образуется пена. Тогда можно поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения, подержать в течение 10 минут. После охлаждения раствора не забудьте подробно промыть кастрюлю.

Если загрязнение не исчезло полностью, этот процесс можно повторить. Такой метод очистки помогает избавиться от пятен и восстановить блеск металлической кастрюли.

Другой эффективный способ, который можно использовать для пригоревшей кастрюли, – это использование лимонной кислоты и соли. Насыпьте около 20 г кислоты на 1 литр воды в кастрюлю и доведите до кипения. Убавьте огонь и держите на слабом кипении в течение получаса.

Если необходимо, эту процедуру можно повторить. Лимонная кислота помогает смягчить пригорание, а соль облегчает его удаление.

Конечно, лучший способ борьбы – предотвращение. Следует всегда следить за процессом приготовления, выбирать соответствующий режим и температуру во избежание пригорания.

Напомним, мы уже писали, как сделать средство для очистки пригоревшей посуды.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!