Как легко отмыть скотч от стекла, не повредив его

Как отмыть скотч от стекла, чтобы не поцарапать его

Чтобы не испортить стекло отклеивая скотч, пользуйтесь только действенными способами, и избегайте лайфхаков, которые только повредят окна.

Многие украинцы заклеили окна по правилам безопасности, а некоторые – уже отклеили скотч. Кроме этого после Нового года на стекле могут остаться следы от скотча, которым крепили праздничные украшения. Возможно, вы планируете заняться генеральной уборкой и вам нужно отмыть окна от скотча. В этом поможет несколько эффективных советов, которые помогут очистить стекло и не поцарапать его при этом.

Главное – не используйте абразивные порошки и металлические щетки. Отмыв стекло, на нем останутся глубокие царапины, которые будут заметны даже невооруженным глазом. Также не используйте слишком едкие щелочные или кислотные средства. Не пытайтесь отчистить ацетоном и другими растворителями матовое стекло, лучше воспользуйтесь специальными средствами в этом случае.

Отмыть скотч из окон без повреждений помогут:

Растительное масло. Смочите в любом растительном масле спонжи или вату и протрите оставшийся от скотча клей. Следы клея станут гораздо более мягкими и их можно будет удалить тряпкой или сухой губкой через 10-15 минут.

Растворители. Ацетон, жидкость для снятия лака, бензин или уайт-спирит. Перед работой с такими средствами обязательно откройте окна, потому что у них характерный химический запах. После того как смоете клей, тщательно промойте окна водой. Растворитель может испортить пластиковый профиль, поэтому такие работы следует производить очень осторожно.

Нашатырный спирт. Им можно отмыть не только скотч от стекла, но и пластиковые рамы от загрязнений. Тем не менее он имеет резкий запах и при работе с ним также нужно открыть окна, чтобы в помещении был доступ к свежему воздуху.

Раствор соды. Разведите соду водой до образования густого раствора. Нанесите чуть-чуть раствора на губку и потрите место, где остались следы от скотча, после чего протрите стекло водой.

Канцелярская резинка. Следы от скотча на стекле канцелярской резинкой придется вытирать долго, но это действительно надежный способ, точно не повредивший стекло.

Напомним, избавиться от грибка и плесени в доме поможет дешевое и доступное средство, которое можно найти почти в любом украинском доме.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!