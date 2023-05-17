Как легко удалить прилипшую на одежду жевательную резинку: 4 лучших способа

Иногда жевательная резинка случайно прилипает к одежде. И тогда избавиться от нее становится адской задачей.

Как только эта жевательная резинка прилипнет к текстилю или другим материалам, ее достаточно сложно отклеить. Издание Sante+ поделились лучшими и действительно эффективными способами легкой очистки жвачки.

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Как удалить жвачку из брюк, платьев и т.д.

1. Заморозка. Этот способ очень прост, но не менее действенен. Возьмите кубик льда и протрите область, где очутилась жевательная резинка. Делайте это, пока она не станет жесткой. Затем возьмите тупой нож или скребок для краски, чтобы быстро удалить ее, прежде чем она нагреется и снова станет мягкой.

Кроме того, если вы дома, заверните свою одежду в полиэтиленовый пакет и положите ее прямо в морозильную камеру. Оставьте на несколько часов, чтобы жевательная резинка затвердела настолько, чтобы ее можно было бы аккуратно отклеить, чтобы не повредить одежду.

2. Утюг. Этот способ заслуживает внимания, поскольку действительно работает.

Уложите чистый лист картона на ровную поверхность или на гладильную доску, а на него – одежду. Установите утюг на средний нагрев и прогладьте одежду с обратной стороны. Обычно жевательная резинка должна хорошо размягчиться и прилипнуть к картону: это позволит вам аккуратно избавиться от проблемы.

3. Спирт. Смочите ватный тампон спиртом и приложите его к загрязненной части одежды. Дайте спирту впитаться и высохнуть. Затем удалите резинку с помощью ленты.

4. Арахисовое масло. Последний способ несколько странен и неясен, но он также оказался действенным. Арахисовое масло также является хорошим средством, чтобы легко удалить жевательную резинку из джинсов. И это благодаря определенным маслам, присутствующим в этом пищевом продукте, которые помогут снять жвачку. Но чтобы не запачкать ткань одежды, операцию нужно выполнять быстро.

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Напомним, что процесс удаления известкового налета из утюга достаточно прост. О трех действенных способах, читайте в материале UAportal.

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