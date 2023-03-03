Как низкие обороты "убивают" двигатель вашего авто: советы водителям

У многих неопытных водителей часто возникает вопрос, какие обороты двигателя необходимо поддерживать при движении. Водители "старой школы" привыкли ездить на низких оборотах и обучают этому новичков. С одной стороны это позволяет снизить расход горючего и снизить шум в салоне от двигателя, но данная рекомендация не слишком полезна для мотора.

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Портал uamotors пишет, что низкие обороты – это не более 2,5 тысячи оборотов/минуту для бензиновых двигателей и 1,2 тысячи оборотов/минут для дизельных. Это действительно помогает экономить, ведь чем меньше оборотов двигателя, тем меньше будет расход топлива, но эта взаимосвязь работает не всегда.

К тому же движение на низких оборотах чревато следующими последствиями:

Это может создать аварийную ситуацию, когда возникнет необходимость ускорения. Если ехать на повышенной передаче, то при необходимости резко ускориться на это понадобится больше времени, если водитель заранее не снизит передачу;

В некоторых двигателях интенсивность работы масляного насоса напрямую зависит от оборотов коленвала. Соответственно при слишком низких оборотах мотор не получает достаточно смазки, что ускоряет износ его внутренних деталей;

На низких оборотах двигатель начинает вибрировать. Повышенная вибрационная нагрузка на детали может привести к необходимости ремонта из-за разрушительных вибраций. Также на низких оборотах в двигателе образуется увеличенное количество нагара, что тоже может отправить ваше авто в сервис.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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