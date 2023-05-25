Как очистить сковороду от нагара: английский лайфхак

В попытках решить проблему нагара на сковороде, беспокоящую любителей жареной пищи, некоторые англичане открыли эффективный способ. Согласно статье на tutkatamka, этот метод считается одним из наиболее эффективных для удаления пригоревших остатков и жира с поверхности сковородок. Что самое интересное, для этого способа требуются только чайные пакетики.

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Вот как использовать этот метод для очистки сковороды от нагара:

Наполните сковороду горячей водой и опустите в нее чайный пакетик. Можно использовать новый пакетик или использовать ранее заваренный, но в последнем случае рекомендуется взять больше пакетиков для лучшего результата; Оставьте чайные пакетики в сковороде в течение 15-20 минут, но не дольше во избежание образования чайного налета; Извлеките пакетики с чаем и сразу заметите, как нагар из стенок и дна сковороды исчез. Затем промойте сковороду водой и удалите остатки нагара и жира.

Этот простой метод позволяет быстро и эффективно очистить сковороду от нагара, не привлекая дорогостоящие бытовые химикаты. Он может быть удобным и экономичным решением для тех, кто ищет эффективный способ поддерживать свои кулинарные инструменты в надлежащем состоянии.

Напомним, мы писали о пяти действенных способах, чтобы к сковороде ничего не прилипало.

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