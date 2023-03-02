Как очистить сковороду с помощью пива: эффективный лайфхак

Пиво – один из самых популярных алкогольных напитков в мире. Но его можно не только употреблять, но и применять для очистки кастрюль и сковородок от загрязнений.

Пиво поможет быстро удалить затвердевший жир из сковородок. Кроме ячменя и хмеля, в пиве также содержатся натуральные кислоты, способные эффективно растворять различные виды загрязнений. Об этом пишет издание Sante plus.

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Зачем наливать пиво в кастрюле и сковороде?

При очистке кастрюль и сковородок даже не придется отмывать посуду прикладывая много усилий, поскольку благодаря содержащимся в пиве веществам жир и грязь будут исчезать прямо на глазах. Компоненты в составе пива помогают очень легко разрыхлить накопившийся осадок.

Налейте пиво в кастрюлю или сковороду и оставьте их на время, он зависит от толщины загрязнений. Замочите посуду с пивом, а через 15 или 20 минут очистьте кухонные принадлежности обычным способом. Если это не получится сделать с первого раза, повторите функцию, но оставьте сковородку с пивом уже минимум в час, после этого вымойте еще раз.

Напомним, ранее мы писали как легко очистить жир с крышки от сковороды, а также как быстро отмыть плиту без лишних усилий.

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