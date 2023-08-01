Как платить меньше за коммуналку: лучшие способы экономии электроэнергии
С учетом цен на электроэнергию энергосбережение становится актуальной и важной темой. Снижение потребления электроэнергии не только поможет сэкономить средства, но и окажет положительное влияние на окружающую среду.
UAportal расскажет о десяти эффективных способах, которые помогут сэкономить использование электричества в домашних условиях.
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- Переход на энергосберегающие лампы. Замените обычные лампочки на энергосберегающие или светодиодные, поскольку они потребляют меньше энергии и имеют более длительный срок службы.
- Выключайте электроприборы в режиме ожидания. Даже когда приборы не используются, они могут тратить электроэнергию в этом режиме. Выключайте приборы из розеток, когда они не нужны.
- Используйте таймеры. Установка таймеров на освещение и электроприборы позволит автоматически выключать их в заданное время, что снизит потребление электроэнергии.
- Корректное использование холодильника. Обеспечьте, чтобы дверца холодильника была хорошо закрыта, и периодически очищайте холодильник.
- Выбирайте энергоэффективные бытовые приборы. Выбирайте электроприборы с классом А+++, которые потребляют меньше электроэнергии и эффективно работают.
- Правильное управление температурой. Установите оптимальную температуру в зимнем помещении и воспользуйтесь вентиляторами или энергосберегающими кондиционерами летом.
- Используйте естественное освещение. Максимально используйте дневной свет, открывая жалюзи и гардины, это поможет снизить зависимость от искусственного освещения.
- Рассмотрите установку солнечных батарей. Установка солнечных панелей на крыше дома позволит получать энергию от солнечных лучей и снизить потребление электроэнергии.
- Регулярное обслуживание электроприборов. Очищайте и обслуживайте электроприборы.
- Постепенное повышение температуры в холодный период. В холодное время не производите внезапного увеличения температуры, а лучше подъем температуры производите постепенно.
Напомним, ранее мы рассказывали, как платить за воду меньше. В частности, эффективная экономия возможна только в случае, если в вашей квартире установлен опломбированный и поверенный рабочий счетчик.
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