Как почистить кожаную обувь, чтобы она выглядела как новая: простой лайфхак

Опытные хозяйки знают, что зубная паста отлично очищает белую подошву кроссовок или кед. К тому же зубная паста может помочь "починить" обувь.

Однако следует сразу отметить, что этот способ эффективно работает только в том случае, если речь идет о кожаной обуви. Об этом лайфхаке пишет pixelinform.

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Чтобы очистить кожаную обувь и придать ей внешний вид новой пары, понадобится небольшое количество пасты. Нанесите небольшое количество пасты, чуть меньше горошинки, на сухую и чистую поверхность кожаных сапог, ботинок или туфель, на участок с потертостями и царапинами.

Сухой и мягкой тряпкой отполируйте эти места, затем протрите влажной салфеткой. Потертости должны исчезать прямо на виду после проведения этой процедуры.

Использование зубной пасты обеспечивает только визуальный эффект, поэтому не забывайте время от времени повторять процедуру чистки, чтобы обувь оставалась в хорошем виде.

Раньше мы писали о том, как убрать белые пятна и разводы на обуви без химических средств.

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