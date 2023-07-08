Как подготовить пластик к переработке и зачем это делать: простые советы

Как правильно подготовить пластик к переработке и зачем это делать

Отдача пластика на переработку является важным экологичным шагом. Переработка пластика помогает уменьшить использование природных ресурсов, уменьшить загрязнение окружающей среды и уменьшить количество попадающих на полигоны отходов. Это способствует сохранению природы и созданию более устойчивой среды для будущих поколений.

Читайте также: Как уменьшить количество бытовых отходов с помощью простых лайфхаков

Сдача пластика на переработку является превосходной идеей, но перед этим важно подготовить его должным образом. В этой статье мы расскажем о правильных шагах подготовки пластика для дальнейшей переработки.

Рассортируйте пластик по классам: На упаковке обычно имеется маркировка в виде треугольника с цифрой внутри. Эти цифры указывают на класс пластика, к которому он принадлежит. Обычно принимают упаковки с цифрами 1, 2, 4 или 5 в зависимости от местного оператора утилизации отходов; Ополосните пластик: Перед сдачей переработки рекомендуется промыть пластик, чтобы удалить остатки пищи, косметики или бытовой химии. Это облегчит сортировку и сделает переработку экономически более выгодной. Необязательно стирать тару до идеальной чистоты; Сделайте упаковку более компактной: Снимите или сверните пластиковые бутылки, чтобы освободить воздух. Контейнеры можно сжать или сложить рюмкой, чтобы они занимали меньше места; Снимите излишнее: Перед сдачей пластика на переработку следует удалить дозаторы и распылители, поскольку они перерабатываются отдельно. Этикетки можно убрать из тонкого картона или термоусадочной пленки, но не обязательно снимать бумажные наклейки. Кольца из пластиковых бутылок и шейки из упаковок Tetra Pak не нужно отрезать, но лучше сдавать крышки по отдельности, поскольку они могут попасть в отходы, не направленные на переработку, а на полигон; Подпишите отсортированные пакеты: Чтобы избежать путаницы, укажите на пакетах цифры, соответствующие классу пластика.

Раньше мы писали о лайфхаках, которые помогут сэкономить время на уборке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!