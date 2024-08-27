Как получить дополнительный отпуск в связи с женитьбой и рождением ребенка военного
Законодательство Украины предусматривает ряд отпусков военнослужащих, которые позволяют им восстановить силы и обеспечить баланс между службой и личной жизнью. Рассмотрим более подробно виды отпусков, их продолжительность и условия предоставления. Об этом пишет РБК.
Отпуска по семейным обстоятельствам
Отпуск по бракосочетанию: Военнослужащему предоставляется отпуск продолжительностью до 10 календарных дней.
Отпуск по рождению ребенка:
- Мужчинам-военнослужащим предоставляется отпуск продолжительностью 14 календарных дней.
- Женщинам-военнослужащим предоставляется отпуск по беременности и родам (70 дней) и послеродовой отпуск (56 дней). Также предусмотрен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Другие виды отпусков
Ежегодный отпуск: Военнослужащие имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью до 30 календарных дней.
Отпуск для лечения:
- При ранении – 45 или 60 дней.
- При заболевании – 30 дней.
- Возможно продление отпуска для лечения по решению ВЛК.
Отпуск по семейным обстоятельствам: Предоставляется в случаях смерти близких родственников, стихийных бедствий и т.д.
Отпуск за уничтожение вражеской техники За каждую единицу уничтоженной техники предоставляется отпуск до 15 календарных дней в году.
Отпуск для вернувшихся из плена военнослужащих: 90 календарных дней без разделения на части.
Как оформить отпуск?
Для получения отпуска военнослужащий представляет рапорт командиру воинской части. Решение о предоставлении отпуска принимается командиром с учетом оперативно-тактической обстановки и военной службы.
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Важные моменты
Сроки предоставления отпуска:
Законодательством установлены предельные сроки для предоставления некоторых видов отпусков (например, отпуск по рождению ребенка).
Порядок вычисления отпуска:
Продолжительность отпуска исчисляется в календарных днях.
Оплата отпуска:
За время отпуска военнослужащему выплачивается денежное довольствие.
Законодательство Украины гарантирует военнослужащим право на отпуска по восстановлению сил и решению семейных вопросов. Однако порядок предоставления отпусков может иметь некоторые особенности в зависимости от вида отпуска и конкретной ситуации. Поэтому для получения подробной информации рекомендуется обратиться к командиру воинской части или юристу.
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