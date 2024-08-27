Как получить дополнительный отпуск в связи с женитьбой и рождением ребенка военного

Законодательство Украины предусматривает ряд отпусков военнослужащих, которые позволяют им восстановить силы и обеспечить баланс между службой и личной жизнью. Рассмотрим более подробно виды отпусков, их продолжительность и условия предоставления. Об этом пишет РБК.

Отпуска по семейным обстоятельствам

Отпуск по бракосочетанию: Военнослужащему предоставляется отпуск продолжительностью до 10 календарных дней.

Отпуск по рождению ребенка:

Мужчинам-военнослужащим предоставляется отпуск продолжительностью 14 календарных дней.

Женщинам-военнослужащим предоставляется отпуск по беременности и родам (70 дней) и послеродовой отпуск (56 дней). Также предусмотрен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Другие виды отпусков

Ежегодный отпуск: Военнослужащие имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью до 30 календарных дней.

Отпуск для лечения:

При ранении – 45 или 60 дней.

При заболевании – 30 дней.

Возможно продление отпуска для лечения по решению ВЛК.

Отпуск по семейным обстоятельствам: Предоставляется в случаях смерти близких родственников, стихийных бедствий и т.д.

Отпуск за уничтожение вражеской техники За каждую единицу уничтоженной техники предоставляется отпуск до 15 календарных дней в году.

Отпуск для вернувшихся из плена военнослужащих: 90 календарных дней без разделения на части.

Как оформить отпуск?

Для получения отпуска военнослужащий представляет рапорт командиру воинской части. Решение о предоставлении отпуска принимается командиром с учетом оперативно-тактической обстановки и военной службы.

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Важные моменты

Сроки предоставления отпуска:

Законодательством установлены предельные сроки для предоставления некоторых видов отпусков (например, отпуск по рождению ребенка).

Порядок вычисления отпуска:

Продолжительность отпуска исчисляется в календарных днях.

Оплата отпуска:

За время отпуска военнослужащему выплачивается денежное довольствие.

Законодательство Украины гарантирует военнослужащим право на отпуска по восстановлению сил и решению семейных вопросов. Однако порядок предоставления отпусков может иметь некоторые особенности в зависимости от вида отпуска и конкретной ситуации. Поэтому для получения подробной информации рекомендуется обратиться к командиру воинской части или юристу.

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