Как получить пенсионное удостоверение: пошаговая инструкция

Получение пенсионного удостоверения – это необходимый шаг для каждого пенсионера, который обеспечивает доступ к пенсионным выплатам и другим социальным услугам. Благодаря развитию электронных услуг процесс оформления стал значительно упрощенным и удобным. Об этом пишет 24 tv.ua.

Способы подачи заявления на получение пенсионного удостоверения:

Через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины

Это самый быстрый и удобный способ. Вам необходимо авторизироваться на портале посредством электронной подписи или BankID и заполнить электронную форму заявления.

С помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд"

Мобильное приложение доступно для смартфонов на платформах iOS и Android. Он позволяет подать заявление в любое удобное для вас время и место.

Личный визит в сервисный центр Пенсионного фонда

Если у вас нет возможности воспользоваться электронными услугами, вы можете обратиться в любой сервисный центр ПФУ.

Необходимые документы:

Копия паспорта: развернутая страница с фотографией и страница с информацией о регистрации места жительства.

развернутая страница с фотографией и страница с информацией о регистрации места жительства. Копия идентификационного кода .

. Копия фотографии: размер 3,5х4,5 см.

размер 3,5х4,5 см. Электронная подпись или BankID (если подаете заявление онлайн).

При личном обращении необходимо предъявить оригиналы всех документов.

Сроки изготовления и получения удостоверения:

Обычно составляет несколько рабочих дней. Готовое удостоверение можно получить в том же сервисном центре, куда вы подавали заявление, или в другом удобном для вас сервисном центре.

Читайте также: Может ли пенсия быть менее 3000 грн, если не хватает стажа

Восстановление утраченного пенсионного удостоверения

Если вы потеряли свое пенсионное удостоверение, не беспокойтесь. Для его восстановления необходимо выполнить те же действия, что и при первоначальном оформлении:

Обратитесь в сервисный центр ПФУ по месту жительства или любой другой удобный для вас сервисный центр.

по месту жительства или любой другой удобный для вас сервисный центр. Подайте заявление на изготовление дубликата удостоверения.

на изготовление дубликата удостоверения. Предоставьте необходимые документы: паспорт, идентификационный код, фотографию.

Оформление и возобновление пенсионного удостоверения в Украине стало простым и доступным процессом. Благодаря развитию электронных услуг вы можете сделать это, не выходя из дома.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!