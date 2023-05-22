Как понять, что пришло время пересаживать комнатное растение

Уход за комнатными растениями может казаться сложной задачей, но на самом деле это не так уж трудно, как кажется. Один из простых шагов, который поможет сохранить здоровье ваших комнатных растений – это пересадка. Этот процесс оживит почву и обеспечит дополнительные питательные вещества для растений.

Также если растение демонстрирует признаки того, что оно переросло текущий горшок, вы можете пересадить его в больший контейнер. Вот несколько шагов, которые помогут вам уверенно пересадить растение и ухаживать за ним как настоящий профессионал.

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Для начала вам понадобятся газеты или вощеная бумага, смесь для комнатных растений, ножницы, ваши растения, новые горшки (если нужно), перчатки и лопата для земли.

Прежде чем пересаживать растение, важно выяснить, пора ли это сделать. В общем, если от последней пересадки прошло больше года, если почва выглядит истощенной или содержит много минералов и солей, или если корни произрастают из-за отверстий для стока в дни горшка, это означает, что вашему растению нужно больше места для роста и пересадка необходима. Если нет признаков перерастания, необязательно переходить к большему контейнеру. Некоторые растения хорошо себя чувствуют в своих текущих горшках, и их можно просто обновить, пересадив в тот же горшок.

Пересадка растения начинается с выстилания газеты или вощеной бумаги на полу, чтобы обеспечить более легкую уборку после процедуры. Для удаления растения из горшка держите его у основания стебля и осторожно вытаскивайте вместе с грунтом, стуча по дну горшка, чтобы расслабить корни. Если растение немного держится, помогите ему освободиться, поворачивая его или легко потрясая. Будьте терпеливы, особенно если растение хорошо укоренено, и избегайте чрезмерной силы, чтобы не повредить корни.

Когда растение свободно от горшка, осторожно распутайте корни пальцами, разъединяя сросшиеся участки. Удалите длинные, нитевидные корни с излишним сращиванием. Если корни сжаты у основания горшка, это может являться признаком потребности в большем контейнере. Распутайте корни осторожно, избегайте перетаскивания, чтобы не повредить большие корни и не помешать нормальному движению воды и питательных веществ к листьям растения.

В процессе распутывания корней может случайно свалиться несколько кусочков земли. Это не проблема, и на самом деле это даже полезно, поскольку вы потом сможете удалить около трети старой земли. Если поверхность почвы выглядит обедневшей или минерализованной, выбросьте ее и освободите место для свежей почвы и питательных веществ, необходимых для роста растения. Потрясите корни, чтобы удалить остатки земли.

После очищения корневой системы, добавьте в горшок некоторую свежую грунтовую смесь. Поверните растение на место и осторожно засыпьте корни новой землей, нежно сжимая, но не терите корни руками. Не заполняйте горшок до самого верха, оставьте небольшой пробел во избежание переливания во время полива. Убедитесь, что почва достаточно расслаблена, чтобы позволить проникновению кислорода. Затем просто соберите газеты или бумагу, которая лежала на полу, и выбросьте его, а растение полейте.

Совершая правильную процедуру пересадки, вы обеспечите здоровый рост и процветание ваших комнатных растений. Не забывайте о важных аспектах ухода, таких как регулярный полив, достаточное освещение и подходящее удобрение для комнатных растений. Дайте им уход, как профессионал, и они будут радовать вас своей красотой и живой зеленью.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения следует посадить у себя дома.

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