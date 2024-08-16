Как правильно называть 'бежевый' цвет: украинское соответствие

В речи украинцев нередко встречаются слова, содержащие суржик. Многие могут не замечать этого.

Причина в том, что некоторые слова кажутся людям верными. Однако часто они являются примерами так называемого "языкового мусора".

Как правильно назвать бежевый цвет на украинском

Команда UAportal продолжает помогать вам различать правильные речевые нормы от ложных. На этот раз мы рассматриваем распространенное слово "бежевый".

Часто это слово можно услышать в украинском вещании. Тем не менее, слово "бежевый" является примером суржика.

Светло-коричневый цвет с кремовым оттенком следует называть "бежевим".

Раньше мы рассказывали, как правильно употреблять слова "любить" и "любить" в Украине.

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