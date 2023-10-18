Как правильно пересаживать кактусы и когда это нужно делать: простые советы

Кактусы являются популярными комнатными растениями, которые также нуждаются в определенном уходе и пересадке. Давайте рассмотрим, когда и как правильно пересаживать кактусы.

Большинство кактусов имеют большие иглы, защищающие их от нежелательных вторжений. Это естественный механизм защиты, но пересадка таких растений может являться вызовом. Чтобы избежать ранений, используйте кухонные щипцы или прихватки во время работы с кактусами. Также можно обмотать растение малярным скотчем для безопасности, пишет УНИАН.

Читайте также: Как заставить кактус зацвести

Прежде чем приступить к пересадке кактуса, выберите правильный горшок. Размер горшка должен соответствовать размеру растения. Если ваш кактус требует пересадки во время активного роста и корни уже заполнили текущий горшок, выберите емкость на 2-3 см больше в диаметре. Для старых, неактивных растений можно использовать тот же горшок или выбрать горшок с увеличенным диаметром на 1 см.

Относительно почвы, специализированные магазины предлагают готовую почву "Для кактусов", содержащую все необходимые питательные вещества. По желанию, вы можете добавить измельченный кирпич или крупнозернистый песок в готовую почву. Важно помнить, что за 3-4 дня до пересадки нужно прекратить полив, чтобы облегчить выдачу растения из горшка.

Как правильно пересаживать высокий кактус и другие растения – технология: Для безопасной и успешной пересадки больших кактусов соблюдайте следующие шаги:

Удалите верхний слой почвы и осторожно извлеките растение из горшка. Разрыхлите корни и удалите сухие или больные части. Заполните новый горшок подготовленной почвой и поместите растение внутрь. Пересыпьте корни землей. Поливайте пересаженное растение не раньше чем через неделю. Дайте почве полностью высохнуть в течение 7-10 дней перед возвращением в обычный режим полива.

Помните, что кактусы вообще требуют минимального ухода. Регулярная выдержка их на солнце и ограниченный полив помогут вашим кактусам процветать и расти.

Напомним, ранее мы писали о том, как поливать кактус осенью и зимой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!