Как правильно подать заявление на отсрочку: советы от ТЦК

Украинцы, имеющие право на отсрочку от мобилизации, должны подать соответствующие документы в ТЦК и СП. Сделать это нужно лично или через законного представителя с нотариально заверенными документами.

Начальник группы коммуникации Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин предоставил подробную инструкцию по подаче документов по отсрочке.

Согласно действующему законодательству, все заявления на отсрочку подаются лично военнообязанными в районный ТЦК и СП. Не допускается подача заявлений через третьих лиц, по почте или другим способам.

По теме: Отсрочки от мобилизации действуют только до 9 ноября: разъяснение ТЦК

"Хочу обратить внимание на формулировке – лично. То есть сам, персонально, напрямую, не через кого-то", – подчеркнул Роман Истомин.

Для оформления отсрочки необходимо подать заявление по установленной форме и документы, подтверждающие право на отсрочку (например, свидетельство рождения ребенка, медицинская справка и т.д.). Список необходимых документов можно уточнить в вашем ТЦК и СП.

Кроме того, военнообязанные обязаны своевременно уведомлять ТЦК о любых изменениях в своей жизни, таких как изменение места жительства, семейного положения, состояния здоровья и т.д. Несоблюдение этого требования может привести к административной ответственности.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какая категория студентов может потерять отсрочку в сентябре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!