Как приготовить вишневый кофе с шоколадом: простой рецепт

Как сделать кофе с вишневым соком и шоколадом

Настоящие кофеманы всегда готовы экспериментировать со своим любимым напитком. Если раньше кофе латте считался изящным, то сейчас у нас больше возможностей для создания разнообразных кофейных коктейлей.

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"Сочный" кофе с вишневым соком и шоколадом

Чтобы приготовить этот напиток, вам понадобится:

100 мл крепкого черного кофе;

2 столовые ложки шоколадного сиропа;

1 столовая ложка вишневого сока;

1 чайная ложка тертого шоколада.

Сначала сварите кофе в турке или кофеварке, налейте его в чашку и добавьте шоколадный сироп. Если у вас нет шоколадного сиропа, можно использовать шоколадный ликер. В зависимости от вашего вкуса также можно добавить немного сахара.

Затем добавьте вишневый сок к кофе с сиропом. На верху насыпьте взбитые сливки (ручным образом или используя баллончик со взбитыми сливками). Посыпьте тертым шоколадом сверху и, если хотите, украсьте несколькими вишнями. Теперь ваш кофе с вишневым соком и шоколадом готов к наслаждению.

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"Берлинский меланж" с кофе и вишневым соком

Чтобы приготовить этот напиток, вам понадобится:

80 мл свежезаваренного крепкого кофе;

0,5 банки сгущенки;

400 мл вишневого сока;

2 чайные ложки шоколадной стружки;

сахарная пудра по вкусу.

Залейте свежезаваренный кофе в шейкер, добавьте вишневый сок и сгущенку, аккуратно все смешайте. Если хотите, можете также добавить сахарную пудру, но следует учитывать, что сахар уже содержится в сгущенке.

Перелейте смесь в чашки, украсьте поверхность напитка сахарной пудрой и шоколадной стружкой. Теперь ваш "Берлинский меланж" готов к удовольствию.

Напомним, ранее мы писали о 5 вещах, которые нельзя делать с утра, чтобы не навредить здоровью.

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