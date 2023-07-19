Как приготовить вишневый кофе с шоколадом: простой рецепт
Настоящие кофеманы всегда готовы экспериментировать со своим любимым напитком. Если раньше кофе латте считался изящным, то сейчас у нас больше возможностей для создания разнообразных кофейных коктейлей.
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"Сочный" кофе с вишневым соком и шоколадом
Чтобы приготовить этот напиток, вам понадобится:
- 100 мл крепкого черного кофе;
- 2 столовые ложки шоколадного сиропа;
- 1 столовая ложка вишневого сока;
- 1 чайная ложка тертого шоколада.
Сначала сварите кофе в турке или кофеварке, налейте его в чашку и добавьте шоколадный сироп. Если у вас нет шоколадного сиропа, можно использовать шоколадный ликер. В зависимости от вашего вкуса также можно добавить немного сахара.
Затем добавьте вишневый сок к кофе с сиропом. На верху насыпьте взбитые сливки (ручным образом или используя баллончик со взбитыми сливками). Посыпьте тертым шоколадом сверху и, если хотите, украсьте несколькими вишнями. Теперь ваш кофе с вишневым соком и шоколадом готов к наслаждению.
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"Берлинский меланж" с кофе и вишневым соком
Чтобы приготовить этот напиток, вам понадобится:
- 80 мл свежезаваренного крепкого кофе;
- 0,5 банки сгущенки;
- 400 мл вишневого сока;
- 2 чайные ложки шоколадной стружки;
- сахарная пудра по вкусу.
Залейте свежезаваренный кофе в шейкер, добавьте вишневый сок и сгущенку, аккуратно все смешайте. Если хотите, можете также добавить сахарную пудру, но следует учитывать, что сахар уже содержится в сгущенке.
Перелейте смесь в чашки, украсьте поверхность напитка сахарной пудрой и шоколадной стружкой. Теперь ваш "Берлинский меланж" готов к удовольствию.
Напомним, ранее мы писали о 5 вещах, которые нельзя делать с утра, чтобы не навредить здоровью.
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