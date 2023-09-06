Как приготовить запеченные кабачки с хрустящей сырной корочкой: простой рецепт

Как сделать кабачки с сырной корочкой в духовке

Закуска или перекус, которые могут стать вашими любимыми блюдами. Это блюдо готовится очень быстро, а результат просто отличный.

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Сырная хрустящая корочка и нежный кабачок с легким оттенком прованских трав – настоящая вкусняшка. Давайте узнаем, как приготовить это вкусное блюдо по рецепту сайта prostoway.

Ингредиенты:

1,2 кг кабачка;

100 г твердого творога;

Масло;

соль;

Сухие травы (прованские травы).

Приготовление:

Начнём с подготовки кабачков. Хорошо помойте их, затем отрежьте концы и нарежьте на брусочки. Эти брусочки мы будем запекать, потому сделайте их такого размера, который вам удобно употреблять. После этого сбрызните кабачки маслом. Теперь подготовим начинку для наших кабачков. В тазике нужно смешать тертый на мелкой терке сыр, соль и сухие прованские травы. Если вы хотите, можете добавить свежую петрушку или укроп. Теперь окуните кабачковые брусочки в эту замешанную начинку, чтобы каждый брусочек был усыпан этой ароматной смесью. Возьмите пергамент или противень и разместите на нем подготовленные кабачки. Предварительно разогрейте духовку до 190 градусов. Запекайте кабачки в течение 15 минут или до того момента, когда они станут золотистыми и хрустящими. Подавайте эту вкусность со сметанным соусом, в который добавьте чеснок, свежую зелень и немного соли.

Напомним, ранее мы писали о лекарственном средстве, которое поможет уберечь кабачки от гниения.

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