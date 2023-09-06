Как приготовить запеченные кабачки с хрустящей сырной корочкой: простой рецепт
Как сделать кабачки с сырной корочкой в духовке
Закуска или перекус, которые могут стать вашими любимыми блюдами. Это блюдо готовится очень быстро, а результат просто отличный.
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Сырная хрустящая корочка и нежный кабачок с легким оттенком прованских трав – настоящая вкусняшка. Давайте узнаем, как приготовить это вкусное блюдо по рецепту сайта prostoway.
Ингредиенты:
- 1,2 кг кабачка;
- 100 г твердого творога;
- Масло;
- соль;
- Сухие травы (прованские травы).
Приготовление:
- Начнём с подготовки кабачков. Хорошо помойте их, затем отрежьте концы и нарежьте на брусочки. Эти брусочки мы будем запекать, потому сделайте их такого размера, который вам удобно употреблять. После этого сбрызните кабачки маслом.
- Теперь подготовим начинку для наших кабачков. В тазике нужно смешать тертый на мелкой терке сыр, соль и сухие прованские травы. Если вы хотите, можете добавить свежую петрушку или укроп.
- Теперь окуните кабачковые брусочки в эту замешанную начинку, чтобы каждый брусочек был усыпан этой ароматной смесью.
- Возьмите пергамент или противень и разместите на нем подготовленные кабачки. Предварительно разогрейте духовку до 190 градусов.
- Запекайте кабачки в течение 15 минут или до того момента, когда они станут золотистыми и хрустящими.
- Подавайте эту вкусность со сметанным соусом, в который добавьте чеснок, свежую зелень и немного соли.
Напомним, ранее мы писали о лекарственном средстве, которое поможет уберечь кабачки от гниения.
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