Как сделать чесночный спрей от комаров: простой лайфхак

Многие люди используют спреи или жидкости, чтобы избавиться от комаров, но эти средства содержат химические вещества, которые могут оказать негативное влияние на здоровье и дыхание. Но есть другие способы, которые помогут вам избавиться от комаров в домашних условиях, не используя вредные средства.

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Вот несколько рекомендаций:

Камфора известна как эффективное средство отпугивания комаров. Зажгите камфору в закрытом помещении и оставьте на 30 минут. Камфора ошеломит комаров своим запахом, и вы заметите, что их стало меньше. Также можно использовать камфорные таблетки, которые размещаются в мисках с водой. Кофе и кофейная гуща. Комары не любят запах кофе, поэтому почаще пейте кофе или рассыпьте кофейную гущу по дому. Это поможет отпугнуть комаров. Лимон и гвоздика. Разрежьте лимон пополам и воткните в обе части гвоздики. Разместите такие лимоны по всему дому. Лимон и гвоздика являются эффективными средствами от комаров и безопасны для использования. чесночный спрей. Заварите несколько зубчиков чеснока в воде, затем распылите полученную смесь по комнате или гаражу. Комары не любят запах чеснока и будут избегать таких мест. Яблочный уксус. Смешайте яблочный уксус и гамамелис в равных пропорциях, а также добавьте несколько капель антимоскитных эфирных масел, например эвкалипт или цитронелла. Затем эту смесь распылите по помещению с помощью пульверизатора.

Напомним, мы уже писали о способах использования чайной заварки.

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