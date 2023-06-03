Как сделать чесночный спрей от комаров: простой лайфхак
Как сделать спрей для отпугивания комаров
Многие люди используют спреи или жидкости, чтобы избавиться от комаров, но эти средства содержат химические вещества, которые могут оказать негативное влияние на здоровье и дыхание. Но есть другие способы, которые помогут вам избавиться от комаров в домашних условиях, не используя вредные средства.
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Вот несколько рекомендаций:
- Камфора известна как эффективное средство отпугивания комаров. Зажгите камфору в закрытом помещении и оставьте на 30 минут. Камфора ошеломит комаров своим запахом, и вы заметите, что их стало меньше. Также можно использовать камфорные таблетки, которые размещаются в мисках с водой.
- Кофе и кофейная гуща. Комары не любят запах кофе, поэтому почаще пейте кофе или рассыпьте кофейную гущу по дому. Это поможет отпугнуть комаров.
- Лимон и гвоздика. Разрежьте лимон пополам и воткните в обе части гвоздики. Разместите такие лимоны по всему дому. Лимон и гвоздика являются эффективными средствами от комаров и безопасны для использования.
- чесночный спрей. Заварите несколько зубчиков чеснока в воде, затем распылите полученную смесь по комнате или гаражу. Комары не любят запах чеснока и будут избегать таких мест.
- Яблочный уксус. Смешайте яблочный уксус и гамамелис в равных пропорциях, а также добавьте несколько капель антимоскитных эфирных масел, например эвкалипт или цитронелла. Затем эту смесь распылите по помещению с помощью пульверизатора.
Напомним, мы уже писали о способах использования чайной заварки.
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